Volkswagen, Ford ile ortak gelişmeyi doğruladı ama birleşme olmayacağını açıkladı

Volkswagen ve Ford’un iş birliği yapacağının söylentileri yılın ortasından bu yana sürüyordu. Elektrikli ticari araçlar konusunda birlik yapacağı söylentisi olan markaların, son zamanlarda birlikte fabrika kurma ve ya üretim yapma gibi amaçlarının olduğunun da söylentileri geziyordu. Dün Almanya’da yapılan basına açık yönetim kurulu toplantısında Volkswagen Grubu’nun CEO’su Herbert Diess, bu birleşmenin bir iş birliği olacağını onayladı. Ford’la tamamen birleşmeyecek olan marka, sadece alt yapı ve geliştirme konusunda birlikte çalışacaklarını açıklayan Diess, elektrikli otomobiller konusunda 5 yıllık yatırımlarını da arttırdıklarını açıkladı. 34 Milyar Euro’dan 44 Milyar Euro’ya çıkan bütçe sayesinde Volkswagen Grubu, uzun bir süre platform üretmek zorunda kalmayacak ve tüm modellerini elektrikli yapabilecek.

Otomobil üreticilerinin çoğunun elektrikli otomobile dönmeleri ile yılda 30 bin km altında yol yapan kullanıcıların elektrikli otomobili tercih edeceğini söyleyen Diess’in ardından VW Works başkanı olan Bernd Osterloh, markaların elektrikli otomobil üretimini farklı fabrikalarda gerçekleştirmesinin mantıksız olduğunu söyledi. Artan üretim maliyetlerinin dışında taşıma ve lojistik operasyonlar nedeniyle tüm parçaları bir çevrede üretmenin daha karlı olduğunu söyleyen Osterloh, Volkswagen’in elektrikli otomobil tesisinin Avrupa’nın en büyüğü olduğunu da sözlerine ekledi.

Markanın elektrikli otomobil konusunda yatırım yapmasına rağmen, içten yanmalı motorların hala ve belli bir süre daha önemli kalacağını ve bu nedenle azaltılmış NOx ve karbon salınımı seviyesine sahip dizel motorlar üreteceğini açıklaması ise Volkswagen’in dizel yatırımlarına hala devam ettiğini gösteriyor.