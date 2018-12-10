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Volkswagen Grubu 15 milyon araçta MEB platformunu kullanacak

Elektrikli otomobil üretiminde hızlanmak isteyen Volkswagen Grubu, geliştirdiği platformda 15 milyondan fazla otomobil üretecek.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Volkswagen ID ailesinin ilk üyesinin planını yaptıktan bir yıl kadar sonra, tüm tedarikçilerin elektrifikasyon planlarını güncelledi. Bu güncellemenin ardından Grubun tüm elektrikli araçlarında kullanılacak çok modüler bir platform üretildi. MEB adı verilen bu platformda yılda bir milyondan fazla otomobil üretilmesi bekleniyor. 
 
Alman marka, 2023 yılına kadar elektrikli otomobil üretiminin hızlanması için 11 milyar Euro yatırım yapacak ve bu yatırımların 9 milyar Euro’su önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşecek. Volkswagen’in ID olarak adlandırdığı bu elektrikli otomobil ailesi, Beetle, Golf gibi Volkswagen’in ikonu olacak. Sürekli çevrimiçi bir ağa sahip olacak olan ID otomobiller, birbirlerinden aldıkları bilgiler ile trafik yoğunluğundan park yerine kadar tüm bilgileri de sunabilecek.
 

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