Volkswagen güvenlik sistemleri için Siemens ile iş birliğine başladı

Otomobiller sadece birbirleri ile iletişim kuracağı zaman, trafik azalacak diye düşünüyor olabilirsiniz ama, çevrede trafiği etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bisiklet sürücüleri ise Avrupa’da bolca bulunuyor. Günümüz otonom araçları, ışık bulunan döner kavşaklarda bu bisikletleri algılamayabiliyor ve kazalara neden olabiliyor. Volkswagen’de bunları mükemmele getirecek trafik çözümleri ve otomobil teknolojileri için teknoloji konusunda en iyilerden biri olan Siemens ile birlikte anlaşma imzaladı. Trafik yoğunluğu ve kavşak sistemini değiştirecek olan yeni teknolojiler peşinde olan bu iki marka, trafik lambalarını tamamen kaldırmak için projelerde yapıyorlar.

Trafik ışıklarındaki bekleme süreleri, dur kalk trafik ve anlık yavaşlamaların araçların yakıt ekonomisini düşürmesi nedeniyle ışıksız bir trafik ile kusursuzluk kurmayı planlayan şirketler, geleceği şimdiden şekillendirmek istiyorlar. İlk aşamada Almanya Wolfsburg’da 10 adet trafik ışını WLAN sistemi ile donatan markalar, WLAN teknolojisine sahip otomobilleri ile bunları test ediyorlar. Trafik lambası ile otomobil arasındaki iletişim sayesinde ışıkların yanma süreleri değişiyor. Trafikte diğer WLAN’a sahip otomobiller aralarında gizli bir fısıltı ile trafik ışığına bilgi veriyorlar olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede daha trafiksiz bir alan yaratmayı hedefleyen markalar, bisiklet sürücüleri için de kavşaklarda güvenlik sağlamaya çalışıyorlar.

Bisiklet ve otomobil kazalarının en çok yaşandığı noktalar olan kavşaklar, normal sürücüler için bile korkulu rüya iken otonom otomobillerde anlık kesintiler ya da radarların algılayamaması bisiklet kazalarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle bisiklet trafiğini de düzenlemeye çalışan bu iki marka, ilk aşamada sürücülerin telefonları üzerinden gelen veriler ile bunları uygulamayı planlıyorlar.