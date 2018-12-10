Volkswagen ID Lounge, Volkswagen Touareg’in elektrikli versiyonu olarak tanıtılcak

Volkswagen, elektriklenme sürecini en hızlı işleten markalardan. Bu hız sonucunda 2019 yılının başında Volkswagen, 5. Elektrikli otomobilini tanıtacak. Şanghay Otomobil Show’unda tanıtılacak olan yeni otomobil, Touareg ile benzer boyutlara sahip olacak. MEB Platformunda oluşacak olan en uzun otomobil olacak olan ID Lounge, ID Buzz MPV modelinin 3300 mm’lik dingil mesafesinin benzerine sahip olacak. 2021 yılında yollara çıkacak olan model, Tesla Model X ve Nio ES8 modellerine rakip olacak.

Dört tekerlekten çekişli olacak olan SUV’un yürüyen aksamının ID Buzz modelinden alınması bekleniyor. 369 beygirlik iki elektrikli motora sahip olacak olan otomobil 4 tekerlekten çekişli olarak satışa sunulacak. 111 kWh’lik lityum iyon pile sahip olacak olan otomobil, 600 km’ye kadar menzile sahip olacak.