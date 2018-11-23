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Volkswagen Passat’ın üretimi Skoda fabrikasına kaydırılıyor

Volkswagen Grubu’nun Passat üretiminin Almanya’dan Çekya’ya kaydırması doğrulandı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Volkswagen Grup, Passat üretiminin Almaya’dan Çekya’ya aktarılacağı doğrulandı. VW’in Almanya’daki fabrikası şu anda Avrupa için üretim yapıyor. Fakat Volkswagen’in elektrikli otomobil üretimini arttırmaya çalışması ve yapılan geliştirmeler neticesinde Volkswagen fabrikalarını düzenlemeye başladı. Skoda’nın Çekya’da bulunan fabrikasına kaydırılacak olan Passat üretimi ise bu planın bir parçası. 
 
Volkswagen’in I.D. ailesi için yapılacak bu değişmeler, Volkswagen’in elektrikli otomobil üretimi konusunda ne kadar ciddi olduğunu bizlere gösteriyor. Bu değişimle birlikte 2023 yılında Passat, Skoda Superb ile birlikte üretilecek. Volkswagen CEO’su Herbert Diess, bugün düzenlediği basın toplantısında bu üretimi doğruladı. 
 

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