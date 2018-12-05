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Volkswagen son içten yanmalı motorunu 2026 yılında üreteceğini açıkladı

Alman devin yaptığı açıklamada 2026 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları üretmeye devam edeceklerini ve 2026 yılında son içten yanmalı motora sahip otomobili tanıtacaklarını açıkladı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Bloomber’in yaptığı habere göre Wolfsburg’da yapılan Handelsblatt otomotiv zirversinde, Volkswagen strateji başkanı Michael Jost, mühendislerin artık CO2 üretmeyen ve dışarıya zararı olmayan otomobiller için çalıştıklarını, içten yanmalı motorların geliştirilmesini asgari düzeye indirdiklerini ve 2026 yılında son klasik motorlu otomobillerini tanıtacaklarını açıkladı. 2026 yılından itibaren benzinli ve ya dizel motor üretmeyeceğini açıklayan marka, bizce elektrik şarj alt yapısı oluşana kadar bir süre daha dizel ve benzinli motor üretimine devam edebilir. 
 
Volkswagen Dieselgate sonrasında yeni bir çalışma içerisine girerken, son birkaç yılda tamamen elektrikli otomobil üretme çalışmalarına başladı. Aynı zamanda üretimde de emisyon düşürmeye çalışan marka, 2022 yılına kadar Audi, Porsche, Seat ve Skoda ile 35 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. 
 
Volkswagen’in ilk elektrikli otomobili olacak ID, hatchback karoseri ile 2020 yılının başlarında satışa sunulacak. 
 

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