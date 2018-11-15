Volkswagen Ticari Araç’ın mobil uygulamasına Felis Ödülü

Mediacat Dergisi tarafından 2006 yılından bu yana reklam, pazarlama ve iletişim alanında gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri sahibini buldu. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ödüllerde, Volkswagen Ticari Araç’ın kullanıcılarına yönelik hazırladığı “Uygulama Uyarı Tespit Fonksiyonu” “Yenilikçi Mobil Teknoloji Kullanımı” kategorisinde Felis Ödülü’nün sahibi oldu. 9 Kasım tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleştirilen Gala Yemeği’nde ödülü Volkswagen Volkswagen Ticari Araç adına, Pazarlama Müdürü Taner Kozlan, Etkinlik ve Dijital Pazarlama Yöneticisi Levent Özokutucu ve Dijital Pazarlama Yöneticisi Tuğsan Koyuncu teslim aldı.

Volkswagen Ticari Araç tarafından yapılan güncellemeyle devreye alınan yeni fonksiyon sayesinde kullanıcılar, araçlarında karşılaşabilecekleri teknik sorun veya arıza durumlarında, araç göstergesinde yer alan ve sayıları 73’e ulaşan uyarı ve kontrol lambalarının ne anlama geldiğini artık kolayca sorgulayabiliyor. Doğuş Teknoloji ile birlikte geliştirilen mobil uygulama aracılığı ile kullanıcılar, yetkili servise hangi sorunla karşılaştığını kolayca iletebiliyor ve bu sayede sorununun daha kolay çözülmesi sağlanıyor.

Görsel tanıma algoritması ile geliştirilen mobil uygulamada kullanıcı, aracında herhangi bir uyarı veya kontrol lambasının yanması durumunda, uygulamayı aktif hale getirip telefonun kamerasını gösterge paneline tutarak uyarı veya kontrol lambasının ne anlama geldiğini anında öğrenebiliyor. Yol yardım fonksiyonu sayesinde Volkswagen Çağrı Merkezi’ne anında bağlanabiliyor ve uygulama üzerinden konum paylaşarak gerekiyorsa aracı yerinden alınarak yetkili servise götürülebiliyor.