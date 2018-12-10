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Volkswagen’den California’ya hızlı şarj

Elektrikli otomobillerde şarj süresini indirmek için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çalışmaları uygulamaya geçen ilk marka, Volkswagen oldu.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Elektrikli otomobiller giderek çoğalıyor. Artan menziller ile birlikte şehirlerarası seyahatlerde de kullanılmaya başlayan bu otomobillerin en büyük sorunu ise şarj süresi. Hızlı şarj üniteleri ile bile en kısa yarım saat içerisinde %80 şarj süresi sunan bu şarj aletleri, gelişen teknoloji ile artık daha hızlı bir hal alıyor. Tesla’nın sunduğu Supercharge ünitelerinin dışında hızlı şarj seçeneği olmazken, bunda da 100 kW’lık enerji aktarımı sağlanabiliyor. Volkswagen ise Audi e-tron, e-tron GT ve Porsche Taycan modellerinde herkesin ihtiyacı olacak olan bu sistemleri kurmaya başladı. Yeni kurulan 150 kW’lık şarj istasyonlarının aksine 350 kW’lık enerji verebilecek olan bu şarj aletini şuan için piyasada bulunan hiçbir otomobil desteklemiyor fakat yeni çıkacak modeller buna uygun hale gelebilir. Bunun alt yapısını şimdiden hazırlamaya çalışan Volkswagen bu şarj istasyonunu California eyaletinde sunmaya başladı. 

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