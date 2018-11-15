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Volkswagen’in en küçük elektrikli otomobilin fiyat belli oldu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, modern ve günlük ihtiyaçları karşılayan yeni giriş seviyesi bir otomobil üretmeyi planlıyor. Bu otomobilin satış fiyatı ise şimdiden belli oldu.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Elektrikli otomobiller ne kadar artsa da fiyatlarının yüksekliği ve alt yapının halen çok yaygın olmaması insanları klasik içten yanmalı motorlara yöneltiyor. Bu otomobillerin yüksek fiyatlarının nedeni ise halen yüksek olan pil maliyetleri ve bununla birlikte artan geliştirme maliyetleri. Volkswagen Grubu, tek bir alt yapı üzerinde geliştireceği yeni otomobillerinde bu maliyetleri en düşük seviyeye çekecek.

Fakat bu yine de insanlar için elektrikli otomobillerin uygun olacağı anlamına gelmiyor. Uygun fiyata bir otomobil sunarken düşük menzil, kalitesiz iç mekan ve güçsüz bir otomobil kullanıcıların tercih ettiği bir özellik değildir. Volkswagen bu soruna da çözüm üreterek, Volkswagen Beetle gibi özgün bir modele çok benzeyen ve 20 bin Euro fiyat etiketine sahip olacak bir model ortaya çıkartacak. Tesla Model 3’ün neredeyse yarı fiyatına gelecek olan otomobilin ismini ise halen bilmiyoruz. Volkswagen’in ID modellerine de benzemesi beklenen otomobilin ülkemize gelmesi de söz konusu. Bu sayede elektrikli otomobil segmentini hızlandıracak olan bu model, 2020 yılında yollarda olacak. 

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