Volkswagen'in her iki otomobilinden biri SUV olacak

Volkswagen’in Avrupa’da satışa sunacakları 5. SUV’unun ardından, Volkswagen uzun vadeli satış tahminlerini yayınladı. Bu tahminlere göre 2025 yılında Volkswagen her otomobilinden birinin SUV olacağını ön görüyor. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika, Çin gibi inanılmaz hızlı büyüyen pazarlarda insanların SUV’ları tercih ettikleri ve bu nedenle markalarında bu yöne ağırlık verecekleri anlaşılıyor. Volkswagen’de 2025 yılına kadar 30 farklı SUV üretecek ve bu sayede tüm piyasaya hakim olacak.

Volkswagen’in geçtiğimiz günlerde Avrupa’da satışa sunduğu küçük SUV’u T-Cross, önümüzdeki aylarda Avrupa’da daha çok satacak ve bu sayede Volkswagen’in planlarının işlemeye başladığının da şahidi olacağız. 2019 yılında 130 binden fazla satması beklenen T-Cross’un başarısının asıl kaynağı ise dünyanın en çok 10 SUV’u arasında yer alan Tiguan’dan kaynaklanıyor.