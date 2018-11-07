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Volkswagen’in yeni pick-up’ı belli oldu

Volkswagen ticari araçlar konusunda yatırımlarına devam ediyor. Amarok ile gelen başarısını daha küçük modeller ile devam ettirmek isteyen Volkswagen, Tarok konsept modelini duyurdu.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Markalar ticari araçlara yatırımlarını arttırıyorlar. Volkswagen’de bu markalardan birisi. Amarok ile belli bir başarıya yaklaşan marka, Tanoak adında bir pick-up konsepti tanıtarak ticari araçlarda gelişimini göstermeye başlamıştı. Şimdi ise sıra Tarok’ta.

Volkswagen Tarok, Seat Ibiza temellerinde yükselen ve MQB platformunda inşa edilen bir Pick-up olarak karşımıza çıkıyor. Amarok’tan 70 cm kısa olan model, ülkemizde Passat modelinde gördüğümüz 2.0 litre 150 beygir güç seçeneğine sahip dizel motor ile gelecek. 4 çeker seçeneğini de sunulacak olan bu pick-up’un ne zaman üretim hattına gireceği ise bilinmiyor. 

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