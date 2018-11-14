Volkswagen’in yeni pil tedarikçisi Güney Koreli

Elektrikli otomobillerin sayısının artması, pil üreticilerinin zorlanmasına neden oluyor. Artan talep karşısında yetersiz kalan üreticiler, markalarında geliştirme çalışmalarında geri kalmalarına neden oluyorlar. Volkswagen’de bu süreçte geri kalmamak için yeni bir üretici ile anlaştı. Güney Kore’li üretici olan SK Inovation şirketi, Volkswagen’in pil üreticisi eksiğini tamamlayacak. MEB Platformuna uygun piller üretecek olan üretici, yıllık 50 milyon araçlık üretim yapabilecek. Yeni nesil aküleri üretecek olan şirket, 50 milyar dolarlık yatırım ile üretim tesisini çok fazla büyütmeyi başardı.

Volkswagen Grubu, bu anlaşmanın ardından üretim adetlerinde daha hızlı bir büyüme ile karşı karşıya kalabileceklerini ve bunun için üretim tesislerinde de iyileştirme yapabileceklerini açıkladı. 2022 yılına kadar 32 adet elektrikli otomobil modeli üretecek olan marka, 2025 yılına kadar 50’den fazla elektrikli otomobili piyasaya sürecek.

Volkswagen bu anlaşma ile birlikte LG Chemical, Samsung ve SKI adındaki 3 Güney Koreli şirket ile tedarik anlaşması sağlamış oldu.