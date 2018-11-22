Volvo’dan Los Angeles’ta araçsız stant

Otomobil fuarlarında heyecanlar giderek azalıyor. Markaların konsept araçlarını ve yeni modellerini gün yüzüne çıkarttıkları bu fuarlar artık eskisi kadar heyecanlı geçmiyor. Volvo’da bu heyecan düşüşü ve artan fuar maliyetleri nedeniyle bazı fuarlara katılmayacağını açıklamıştı. Katılacağı Los Angeles Fuarı’nda ise Volvo yeni bir otomobil sergilemeyecek. Hatta hiçbir otomobilini sergilemeyecek. Bu sayede hem yeni geliştirme maliyetleri için kaynak ayıracak olan marka, hem de fuarın geleneğini değiştirerek bir ilke sahne olacak.

Volov’nun Kurumsal Strateji Müdürü Marten Levenstam, “ 90 yıldır yaptığımız şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz” dedi. “Şimdi farklı bir şeyleri gerçekten yapma zamanı” da diyen Levenstam, bu yaptığımız bir örnek diyerek bu değişikliklerin geleceğini de ekledi.

Bir diğer örnek ise Volvo’nun tamamen elektrikli ve otonom 360c modeli. Bu konsept otomobilin milyar dolarlık kısa mesafeli hava taşımacılığını yok edeceğini düşünen Volvo, bu çalışmaların artması gerektiğini de söylüyor.