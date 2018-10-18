Yarı otonom sistemler insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor

Dünyanın önde gelen ve kaza testlerinde bağımsız olan EuroNCAP, yıllardır otomobillerin kaza durumlarındaki korumalarını test ediyor. Artan teknoloji ile birlikte otomobillerde daha fazla kriteri test eden kuruluş, bağımsız araştırmaları da ortaya koyuyor.

Gelişen teknolojiye insanların uyum sağlayamadığını söyleyen EuroNCAP,yapılan araştırmalarda ufak eğitimler ile dünyadaki insanların %71'nin tam otonom otomobiller satın alabileceğini söylüyor. Günümüzdeki otomobiller konusunda ise insanların ön yargılı olduğunu söyleyen firma, otomobillerin yardımcı sistemlerine tam olarak güvenilmediğini ve yarı otonom teriminin pazarlama aldatmacası olarak sunulduğunu söylüyor.

Bu araştırma ile ilgili konuşan Araştırma Direktörü Matthew Avery "Bazı otomobil üreticileri, araçların kontrolünü tamamen bırakabileceklerine inandırıyor ve bu şekilde pazarlıyor. Kendi kendini süren ve ya yarı otonom yeteneklerini öne çıkartarak avantaj kazanmaya çalışan markalar tüketicilerde kafa karışıklığına neden oluyor. Bu da insanların araçlara güvenip güvenmeme konusunda arada kalmalarına neden oluyor" dedi.

Bu çalışma sürecinde yarı otonom ve ya otomatik kelimelerini kullanmayı kaldıracağını açıklayan Nissan ve Volvo, pazarlamada yarı otonom kelimesinin bir karışıklık yarattığını itiraf etti.