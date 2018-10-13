Yeni BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3, satışa sunuldu

Off-road tutkunları tarafından tercih edilen lastik markası BFGoodrich’in yeni nesil lastikleri, inovatif yapısıyla çamurlu, taşlı zeminlerde tırmanma, çekiş gücü ve dayanıklılığıyla maksimum performans sunuyor.

Çamurlu yollar için üretildi

BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3, bir önceki jenerasyona göre çamurlu zeminde yüzde 5 oranında daha iyi çekiş sağlıyor. Özel sırt deseni sayesinde diş aralıklarına sıkışan çamurdan kolayca kurtulmasını sağlayarak çamurlu veya yumuşak zeminlerde daha iyi çekiş sunuyor. Lastiğin sahip olduğu ‘Terrain Attack’ sırt deseni, lastiğin her açıdan olağanüstü yol tutuşu sağlaması için tasarlanmış devasa diş blokları içeriyor.

Tırmanmak için özel tasarım

BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 lastiğinde bulunan gelişmiş Krawl-TEK bileşeni kayalık ve düz yüzeylerde tutuşu artırarak, kayalık yüzeylerde yüzde 8 oranında daha iyi çekiş sağlıyor. Lastiğin sahip olduğu Linear Flex Zone teknolojisi ise, düşük hava basınçlı kullanımlarda lastiğin önüne çıkan engelleri daha iyi kavramasına imkan tanıyarak, tırmanma sırasında daha iyi bir tutuş performansı sunuyor. Lastiklerin özel omuz tasarımı da yumuşak toprak ve çamurlu zeminlerdeki çekiş gücünü artırıyor.

Zorlu arazi koşullarında riskler ortadan kalkıyor

Zorlu yollarda maksimum performans sağlamak için ekstra koruma özelliklerine sahip olan BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3, en zorlu arazi koşullarında bile sürücülere avantaj sağlıyor. Çöl yarışlarında kullanılan ve performansını kanıtlamış BFGoodrich Baja T/A® KR3 çöl yarışı lastik gamından yola çıkarak üretilen, yüzde 27 daha dayanıklı yapısı sayesinde BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 lastikler, yarılma, delinme riskini ortadan kaldırıyor. Şehir içi performansıyla da göz dolduran lastikler, arazi koşullarında da ses seviyesini minimize ediyor.

2019’da 44 farklı ebatla satışta

2018 Mayıs ayında satışı başlayan BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 için 24’ü 2018’de, 44 farklı ebattan oluşacak serinin tamamı 2019’un sonunda satışta olacak.