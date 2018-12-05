Yeni BMW M8 Competition kameralara yakalandı

Mercedes S Serisi Coupe’nin rakipsizliği sona erdi. BMW’nin efsane modeli olan 8 Serisi’ni geri üretmeye başlaması Mercedes’in tek başına ele geçirdiği segmentte savaşı tekrar alevlendirdi. 8 Serisi ile tekrar dikkatleri üzerine toplayan BMW, ilk M8 modelini bu otomobilde sunacak. İlk neslinde sadece motoru M Bölümü tarafından üretilen 8 serisi, artık tamamen M adıyla yollarda olacak. 2019 yılında yollarda görmeyi beklediğimiz bu otomobilin görselleri ise bir Alman otomobil forumunda ortaya çıktı.

M8 yazısını bagaj kapağında taşıyan model, fazla agresif olmayan bir görüntüye sahip. Büyük hava girişleri ile devasa motorunu soğutacak olan modelin arka tamponu ise oldukça agresif görünüyor. Dört egzoz çıkışına sahip olan otomobilin, kalbinde ise 4.4 litrelik V8 motorun olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 600 beygir civarında güç üretecek olan bu motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3 sn’nin altında gerçekleştirecektir. M8 yazısını bagaj kapağında taşıyan model, fazla agresif olmayan bir görüntüye sahip. Büyük hava girişleri ile devasa motorunu soğutacak olan modelin arka tamponu ise oldukça agresif görünüyor. Dört egzoz çıkışına sahip olan otomobilin, kalbinde ise 4.4 litrelik V8 motorun olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 600 beygir civarında güç üretecek olan bu motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3 sn’nin altında gerçekleştirecektir.