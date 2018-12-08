Yeni BMW X5 2019'da Türkiye'de satışa sunulmayacak

Alman otomobil markası BMW'nin bir süre önce kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren SUV modeli X5, 2019 yılında Türkiye'de satışa sunulmayacak. BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv'in aldığı söz konusu kararın arkasında ise, modeli üretiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılması yatıyor.

Öyle ki, Türkiye'ye çelik ve alüminyum kısıtlamaları getiren ABD'ye, Türkiye de misilleme olarak bu ülkeden ithal edilen ürünlere ek vergiler uyguluyor. Dolayısıyla, X5'in ABD'de üretilen 3 litrelik motor seçeneğine gümrükte uygulanan vergi oranı da yüzde 120'ye çıkıyor. Neticede, aracın fiyatı olması gerekenden çok daha yüksek bir seviyeye çıkmış oluyor.

Fiyatı 1 milyon 500 bin lirayı buluyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv BMW, MINI ve BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, BMW X5’in 3.0 lt hacmindeki motorla ABD’de üretiminin başladığını ancak buradan ithal edilen otomobillere uygulanmakta olan yüzde 120 gümrük vergisine tabi olması nedeniyle aracın fiyatının 1 milyon 500 bin TL seviyesini aşacağını söyledi.