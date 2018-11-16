Yeni Corolla Hibrit Türkiye'de üretilecek

Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi, Toyota’nın efsane C segmenti sedan modeli Corolla üretimine 12’inci nesil ile devam edecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Hatchback ve Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Touring Sports gövde tiplerinin ardından üçüncü gövde seçeneği olarak Sedan, ilk kez 1.8 litre benzinli motoru destekleyen hibrit sistemle üretilecek. Satışa sunulduğu 1966 yılından beri 150’yi aşkın ülkede 46 milyon satış adedine ulaşan Corolla, Toyota’nın Japonya dışında ilk kez Türkiye’deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.

Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 HP güç üretirken, günlük kullanımın yüzde 50’sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 HP güç üretiyor.

Güncellenmiş özellikleriyle Yeni Toyota Safety Sense teknolojisini standart olarak sunan Yeni Corolla Sedan, gelecek yılın Ocak ayında üretilmeye başlanacak. Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli C-HR’ı üretmeye devam eden Toyota Otomotiv Sanayi, Yeni Corolla ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de üreterek Türkiye’nin hibrit üssü olacak.

İlk sürüşü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda Sakarya’da üretilecek ikinci hibrit modelin müjdesini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün ülkemiz adına sevindirici bir gelişme için Sakarya’dayız. Tüm dünyayla aynı zamanda seri üretime girecek Corolla Sedan Hibrit modelini görme ve kullanma imkânım oldu. İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye’de üretilecek. Gelişen teknoloji sayesinde, elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor ve konvansiyonel motorların yerini alıyor. Avrupa’da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin ülkemizde üretilecek olması önemli. Biz de bu yöndeki proje ve yatırımlara öncelik veriyoruz. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor, nitekim Toyota da öncelikli yatırım teşviğinden faydalandı. Geçtiğimiz yılki 280 binlik kapasitenin yüzde 90’ını ihraç eden fabrika, ileri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni hibrit araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak ve Şubat’ta ülkemiz pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50’ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100’den fazla ülkeye Türkiye’den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, 2019’un Ocak ayında başlayacak üretimin ardından yılın ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında boy göstermesi beklenen Yeni Corolla için, 1994’te ilk ürettikleri otomobil olan 7’nci nesil Corolla ile aynı heyecanla üretim hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Bu kararın aynı zamanda Toyota’nın Türkiye’ye duyduğu güvenin bir kanıtı olduğunun altını çizen Kato, “C-HR ile hibrit teknolojisi alanında elde ettiğimiz tecrübeyi Yeni Corolla’ya da başarıyla aktaracağız. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundayız. Yıllık 280 binlik üretim kapasitemizin hemen hemen tamamını kullanarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 90’ını dünyanın 100 farklı ülkesine ihraç ederek ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Yeni Corolla önümüzdeki dönem hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.