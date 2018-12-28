Yeni Ford Focus, 2018’i Avrupa’dan aldığı 12 ödülle kapattı

Sıfırdan tasarlanarak bugüne kadarki en iddialı Focus modeli olarak pazara sunulan yeni Ford Focus pazardaki başarısını 6 ay gibi kısa bir sürede layık görüldüğü 12 itibarlı ödülle kanıtladı. Bu ödüller kapsamında iki kez “Yılın Otomobili” unvanına da layık görülen Ford Focus, Avrupa’nın farklı ülkelerindeki kurumlar tarafından verilen saygın ödüllerde birincilikler kazandı.

“Yılın Otomobili” unvanını iki kez aldı

Teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri, Ford’un “İnsan odaklı” tasarım felsefesi ile birleştiren yeni Ford Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini merkeze alan bir felsefe ile tasarlandı. Güvenli ve konforlu bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan yeni Ford Focus’un sunduğu sürüş ve yolcu deneyimi, Hırvatistan ve Finlandiya’da “Yılın Otomobili 2019” ödüllerini aldı.

Sofistike EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlarının optimize edilmiş yakıt verimliliği, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği gibi özellikleri ile İspanya’da Girişimciler Yılın Otomobili ödülü, Çek Cumhuriyeti Filo Ödülleri 2018’de Fayda Kategorisi birinciliği ve İngiltere’de BusinessCar Ödüllerinde En İyi Alt-Orta Segment Otomobil ödülü aldı.

Almanya’da Auto Zeitung 2018 Otomobil Ödüllerinde “Kompakt Sınıf” birincilliğinin yanı sıra 2018 İskoç Yılın Otomobili Ödüllerinde “En İyi Aile Otomobili” kategorisinde birincilik kazanan yeni Ford Focus, ayrıca 2019 Mart ayında açıklanacak Avrupa Yılın Otomobili ödülü için belirlenen yedi finalist arasında yer alıyor. Yeni Ford Focus’un 2018 yılında şimdiye dek aldığı ödüllerin tam listesi şöyle:

Yılın Otomobili 2019 – Finlandiya

Yılın Otomobili 2019 – Hırvatistan

Belçika Yılın Aile Otomobili (iki fiyat kategorisi) – Belçika

İrlanda Yılın Otomobili ödülleri: Yılın Kompakt Otomobili – İrlanda

Autobild Altın Teker Ödülleri: En İyi Kompakt Otomobil – Bulgaristan

BusinessCar Ödülleri: En İyi Alt-Orta Segment Otomobil – İngiltere

Parkers Yeni Otomobil Ödülleri 2019: En İyi Küçük Aile Otomobili – İngiltere

2018 İskoç Yılın Otomobili Ödülleri: En İyi Aile Otomobili – İskoçya

Auto Zeitung Otomobil Ödülü 2018: Kompakt kategori birincisi – Almanya

Büyük Avusturya Otomobil Ödülü: Başlangıç kategorisi birincisi – Avusturya

Girişimciler Yılın Otomobili – İspanya

Çek Cumhuriyeti Filo Ödülleri 2018: Fayda kategorisi birincisi – Çek Cumhuriyeti

Yeni Focus’un güvenlik teknolojilerine Euro NCAP’ten 5 Yıldız

Ford Focus, bu yıl ayrıca bağımsız çarpışma testleri gerçekleştiren Euro NCAP’ten en yüksek değerlendirme olan 5 yıldız aldı. Yeni Focus, kuralları Euro NCAP tarafından daha da zorlaştırılan güncel test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma testinde maksimum güvenlik derecelendirmesini hak eden ilk araçlardan biri oldu.