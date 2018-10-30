Yeni Lexus Es Euro NCAP testlerinde en güvenli araçlar arasında yer aldı

7. jenerasyon ES, Lexus’un yeni GA-K platformu üzerine yapıldı ve markanın son güvenlik teknolojileriyle donatıldı. Kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine sahip olan ES, hibrit teknolojisinin sunduğu yüksek yakıt verimliliğinin yanı sıra ne kadar güvenli olduğunu da kanıtladı.

Lexus Safety System + donanımına sahip ES, ileri teknoloji aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini sunacak. Bununla birlikte 10 hava yastığı ES sedan modelinde standart olarak yer alacak. Lexus’un daha duygusal ve heyecan verici tasarım dilinin devamı olan ES, daha yüksek güvenliğinin yanı sıra daha fazla genişlik, performans ve sınıfında nadir görülecek kalitede yüksek işçilik kalitesi sunacak.

Tamamen yeni mimari üzerine yapılan ES, önceki jenerasyona göre 65 mm daha uzun, 5 mm daha alçak ve 45 mm daha geniş olarak tasarlandı. Ayrıca aks aralığı da 50 mm uzayarak, aracın daha geniş ve daha oturaklı olmasını sağlandı. ES, bu yeni oranlarıyla daha yüksek sürüş performansına ulaştı. Yeni ES, Avrupa başta olmak üzere daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmayı hedefliyor.