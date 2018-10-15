Yeni Mitsubishi L200 dünya lansmanı 9 Kasım’da gerçekleşecek

Mitsubishi Motors, sağlamlık, dayanıklılık ve yük performansı en üst düzeyde olan pick-up’larını 40 yıldan bu yana üretmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar 4,7 milyon adetten fazla üretilen Mitsubishi L200, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına bir otomobilden beklenen sürüş konforu, donanım, güven ve gelişmiş teknolojiyi pick-uplarında sunuyor. 40 yıllık güven dolu bu yolculukta Mitsubishi L200’ün yeni dönemi başlamak üzere.

“Gücün Ötesinde” olmak için tasarlanan yeni Mitsubishi L200, performans, fonksiyonellik, dayanıklılık ve güvenliği, gelişmiş Japon teknolojisiyle birlikte sunacak. Zorlu dayanıklılık testleri ve dünya çapındaki L200 sahiplerinden gelen geri bildirimlerin sonucunda geliştirilen yeni Mitsubishi L200’ün dünya lansmanı 9 Kasım'da yapılacak.