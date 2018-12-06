Yeni okul servisi yönetmeliğine uygun fabrika çıkışlı ilk midibüs Isuzu Novo oldu

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novo, yeni okul servisi yönetmeliğine uygun olarak bizzat üretici firma tarafından pazara sunulan ilk fabrika çıkışlı midibüs çözümü oldu. 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de hizmet veren Novo serisi midibüslerin iç ve dış özellikleri, kapsamlı müşteri araştırmaları neticesinde son halini aldı. Okul taşımacılığını daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlayan yeni okul servisi yönetmeliği kapsamında zorunlu hale gelen iç ve dış güvenlik kameraları, sensörlü koltuklar, 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, araç takip sistemi, şeffaf camlar ve kapı güvenlik sistemi gibi donanımlar, artık Isuzu Novo serisi araçlarda “okul paketi” adı altında ve fabrika çıkışlı olarak sunuluyor.

Anadolu Isuzu Fabrikası’nda gerçekleşen Isuzu Okul Servisi Basın Lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik “Anadolu Isuzu olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de yeni yönetmeliğe uygun okul servisini üreterek hem yurt içinde hem de yurt dışında okul servis araçları kategorisinde başarılı işler yapacağız. Hali hazırda Avrupa’ya en fazla okul servisi ihracatı yapan ve kendi segmentinde fabrika üretim güvencesine sahip tek markayız. Bu istikrarımızı dünyanın en güvenli okul servisiyle de devam ettirmek istiyoruz. Aileler, okullar ve servis taşımacılığı yapan köklü firmaların bu donanımlara sahip araçlarla çocukların taşınmasını isteyeceğine eminiz ve tüm Ar-Ge yoğunluğumuzu yasa çıkar çıkmaz bu araç üzerine verdik.” dedi. Anadolu Isuzu Fabrikası’nda gerçekleşen Isuzu Okul Servisi Basın Lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik “Anadolu Isuzu olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de yeni yönetmeliğe uygun okul servisini üreterek hem yurt içinde hem de yurt dışında okul servis araçları kategorisinde başarılı işler yapacağız. Hali hazırda Avrupa’ya en fazla okul servisi ihracatı yapan ve kendi segmentinde fabrika üretim güvencesine sahip tek markayız. Bu istikrarımızı dünyanın en güvenli okul servisiyle de devam ettirmek istiyoruz. Aileler, okullar ve servis taşımacılığı yapan köklü firmaların bu donanımlara sahip araçlarla çocukların taşınmasını isteyeceğine eminiz ve tüm Ar-Ge yoğunluğumuzu yasa çıkar çıkmaz bu araç üzerine verdik.” dedi.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman ise “Talihsiz bir olay sonucunda hayata geçen yasalarla Türkiye okul servis taşımacılığında olması gereken düzenlemeler yapıldı ve biz Anadolu Isuzu olarak bu donanımlara sahip olan ilk okul servisini ürettik. Şu an dünyadaki en sofistike ve en emniyetli okul servisi Isuzu Novo Okul Servisi’dir. Türkiye’nin 101 noktasındaki servis ağımızla ve Anadolu Isuzu garantisi altında en donanımlı servis aracını sunmaktan dolayı mutluyuz. Özellikle 2019 yılı ve sonrasındaki eğitim öğretim döneminde geleceğimiz olan öğrencilerimizin güvenle yolculuk yapmaları Anadolu Isuzu olarak en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

190 bg’lik Isuzu motora sahip olan Novo, 29 kişi ve bagajlarını rahatlıkla taşıyabiliyor. Aracın sahip olduğu geniş kapılar ve geniş koridor aralığı da araç içindeki hareket imkanını artıran unsurların başında geliyor. Üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Isuzu Novo’nun yerlilik oranı ise yüzde 65’e yakın.

Ön ve arka disk fren, ABS, AEBS, ESC, LDWS ve gündüz farları gibi güvenlik donanımlarıyla Isuzu Novo, hem yolcuların hem de sürücünün kendini emniyette hissetmesini sağlıyor. Standart olarak sunulan dijital klima ile opsiyonel olarak sunulan radyo mp3 çalar, elektrikli yan aynalar ve LCD monitör donanımı ile Novo, teknolojiyi, güvenliği ve konforu tek bir araçta sunuyor. Ön ve arka disk fren, ABS, AEBS, ESC, LDWS ve gündüz farları gibi güvenlik donanımlarıyla Isuzu Novo, hem yolcuların hem de sürücünün kendini emniyette hissetmesini sağlıyor. Standart olarak sunulan dijital klima ile opsiyonel olarak sunulan radyo mp3 çalar, elektrikli yan aynalar ve LCD monitör donanımı ile Novo, teknolojiyi, güvenliği ve konforu tek bir araçta sunuyor.

Okul aracı donanım paketiyle yeni okul servisi yönetmeliğine uygun ilk midibüs Isuzu Novo

Türkiye’deki yeni okul aracı yönetmeliğiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran Anadolu Isuzu, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu seyahatleri için 6 önemli noktada geliştirme yaptı. Bu geliştirmelerin ilki araç içinde ve dışında yer alan güvenlik kameraları oldu. Araç içinde yer alan güvenlik kameraları; öğrencilerin servis aracına biniş ve inişlerinde, tüm koltukları gören konumda yer alırken, dış mekandaki 360 derecelik görüş sağlayan kamera ise şoförün trafikte daha güvenli manevra yapmasını sağlıyor. Yeni donanım paketiyle birlikte araç içi ve dışına ait görüntü kayıtlarına en az 30 gün boyunca ulaşma imkanı da sunuluyor.

Bir diğer önemli özellik olan sensör sistemi, tüm koltuklarda yer alıyor. Ağırlık sensörleri en az 9 kg’lık ağırlık algılandığında, şoför önündeki koltuk dizilim ekranında hangi koltukların dolu olduğunu gösteriyor. Kontak kapatıldığında halen ağırlık algılanıyorsa ilk olarak sesli uyarı, ardından 4’lü flaşörlerin yanması ve son olarak da korna sesiyle uyarı verilmesi sağlanıyor.

Anadolu Isuzu Ar-Ge ekibinin üzerinde yoğun olarak çalıştığı 3 noktalı, yüksekliği ayarlanabilen emniyet kemerleri ile trafikte birinci koşul olan emniyet kemeri güvenliği tüm yolcular için sağlanmış oluyor.

Üstelik, koltuklarda bulunan algılama sistemi ile emniyet kemeri takılı olmayan koltukların hangileri olduğu şoför önündeki ekrandan kolayca tespit edilebiliyor.

Okul servislerinde önem verilen bir diğer özellik ise araç takip sistemi. Takip sistemi ile anlık olarak servis aracının nerede olduğu takip edilirken, aracın hangi rotayı izlediği 30 günlük kayıtlarla depolanabiliyor.

Araç içini gösteren şeffaf camlar öğrencilerin fark edilir olmasını artırıyor, kapı güvenlik sistemi ise özellikle kapıya sıkışma ihtimalini sensörlü kapı ile ortadan kaldırılıyor. Sensörlü kapı, kapanma esnasında bir cisim veya kişi analiz ettiğinde kapı otomatik olarak açılıyor ve gerekli güvenlik sağlanmış oluyor.