Yeni R33 BlueDiesel yakıtı testleri geçti

Bir zamanlar dizel motorların fritözden çıkan yağı yaktıkları ve çevreye daha az zarar verdikleri söylenirdi. Fakat bu motorun bir süre sonra yağdan dolayı kitlenmesine neden olabilen bir durumdu. Artık bu durum mükemmel biyolojik bir ürünle tekrar gündeme geliyor. Parafin, fritözlerden elde edilen yağlar ve birkaç özel karışım daha kullanılarak elde edilen yeni yakıt türü, R33 adında satışa sunulacak. Volkswagen tarafından test edilen bu özel ve yeni yakıt, CO2 emisyonlarını %20 oranında azaltıyor. Ayrıca yapılan bu yakıtın kullanılması için de geleneksel dizel motorların herhangi bir modifikasyona ihtiyacı bulunmuyor.

Bir sonraki adım seri üretim

Test aşamasından sonra R33 BlueDiesel, Volkswagen’in fabrika içi istasyonlarında kullanılmaya başlamış. Robert Bosch tarafından da test edilen bu yakıt, artık bir çok marka tarafından tedarik edilmeye başlanmış. Volkswagen, Coburg Üniversitesi, Tecesol ve Nestle iş birliği ile geliştirilen bu yakıtta, Shell’in tesisleri kullanılmış ve bağımsız test kuruluşları tarafından onaylanmış. Bu sayede çevreye daha duyarlı ve daha uygun fiyatlı yakıt kullanabilecekken, dizel motorların da ölmeyeceğini garantilemiş oluyoruz.