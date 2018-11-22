Yeni Range Rover Evoque bugün ortaya çıkıyor

Gelecek yılın başında satışa sunulacak olan ikinci nesil Evoque, markanın Facebook sayfasında yayınlanan bulanık bir görüntünün arkasında bizleri karşıladı. Gösterilen fotoğrafa göre Evoque, çok farklı bir tasarımla ortaya çıkmayacak. Marka Evoque ile çok daha başarılı rakamlara ulaştı. Piyasaya sürülmesinin 6 yılın ardından bile yılda 100 bin adet üstü satış yapan otomobil, tamamen değişmek yerine aracın formülünü geliştirecek.

Bu nedenle mühendisler, şu an satışta olan otomobilin mimarisini güncelleyecekler. Otomobilin başarısını arttıracak değişiklikler yapılacağını düşündüğümüzde, Range Rover’ın sportif SUV’u olan Velar’ın benzer tasarımına sahip olacağını beklemek gerek. Şasi dinamiğinin artmasını da beklediğimiz otomobilin Nürburgring’deki çalışmaları da bunu doğruluyor.

Dizel hibrit seçeneği de olacak

Evoque E olarak satışa sunulacak olan hafif melez otomobilin elektrikli aktarma organları da olacak. Bu sayede düşük yakıt tüketimi sunacak olan otomobilin bu sistemi Range Rover’ın tüm modellerinde de görev alacak.