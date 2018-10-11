Yeni Renault ZOE, 2019 yılında 400 km’lik gerçek menzili ile çıkacak

Renault, gelecek yıl ortaya çıkartacağı Clio sonrasında yıl sonunda yollarda olacağını düşündüğümüz ZOE’yi test etmeye başladı. Kamuflajlı halde yollarda olan yeni ZOE, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının EV platformunu kullanabilir. Nissan Leaf üzerinden geliştirilen bu platform doğuştan elektrikli olarak tasarlanmış. WLTP sistemine göre günümüzdeki ZOE 280 km menzile sahipken, yeni neslinde bu menzili 400 km’ye çıkartmayı planlıyor. Daha fazla pil kapasitesine sahip olacak olan otomobilin WLTP testlerinde çok büyük değişiklik sunması beklenilenler arasında.

Kamuflajlı otomobile baktığımızda ZOE’nin ana yapısının değişmediği görülüyor. Ön ve arka tasarımda Renault’un yeni LED teknolojisine sahip olması beklenen otomobilin daha sert çizgilere sahip olması bekleniyor. İç mekanda Renault’un yeni tasarım çizgilerini göreceğiz. Bariz bir kalite artışı sunmasını beklediğimiz otomobilin, Clio’dan biraz daha uzun olması bekleniyor. Fiyat konusunda büyük değişiklik yapmayacak olan Renault, otomobilin satış rakamlarını arttırmayı da planlıyor.