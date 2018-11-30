Yeni Skoda Scala’nın iç görüntüsü ortaya çıktı

Ford Focus ve Volkswagen Golf’ün bu yıl sonunda yollara çıkması beklenen yeni bir rakibi var. Skoda’nın yeni tasarım felsefesi ve yeni anlayışının ilk ürünü olacak olan Scala’nın görselleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şirketin yeni bilgi-eğlence sistemine sahip olacak olan otomobilin iç mekanında 9.2 inçlik multimedya ekranı ve 10.3 inçlik Virtual Cockpit sistemi bulunacak. Bu kombinasyonla sınıfının en büyük ekranlarına sahip olacak olan otomobilin üretim versiyonunun fotoğrafları ise gün sayıyor.

Yeni sistem kablosuz güncellemeler, yeni mobil uygulamalar ile bir üst segmentin tüm standartlarını karşılayacağını söyleyen Skoda yetkilileri, Scala’nın bagaj kapağında Skoda ismini taşıyan ilk model olduğunu da söylediler. Scala’nın sınıfının teknoloji, güvenlik ve tasarım standartlarını belirleyen model olacağını söyleyen Bernhard Maier, aracın Golf, Astra ve Focus gibi yüksek satış rakamları olan modellere rakip olacağının üstünü çizdi.