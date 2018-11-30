Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Yeni Skoda Scala’nın iç görüntüsü ortaya çıktı

Skoda’nın merakla beklenen modeli Scala’nın iç mekanı ortaya çıktı. Ford Focus’un rakibi olacak Scala, Skoda Rapid’in yerini alacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ford Focus ve Volkswagen Golf’ün bu yıl sonunda yollara çıkması beklenen yeni bir rakibi var. Skoda’nın yeni tasarım felsefesi ve yeni anlayışının ilk ürünü olacak olan Scala’nın görselleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şirketin yeni bilgi-eğlence sistemine sahip olacak olan otomobilin iç mekanında 9.2 inçlik multimedya ekranı ve 10.3 inçlik Virtual Cockpit sistemi bulunacak. Bu kombinasyonla sınıfının en büyük ekranlarına sahip olacak olan otomobilin üretim versiyonunun fotoğrafları ise gün sayıyor. 
 
Yeni sistem kablosuz güncellemeler, yeni mobil uygulamalar ile bir üst segmentin tüm standartlarını karşılayacağını söyleyen Skoda yetkilileri, Scala’nın bagaj kapağında Skoda ismini taşıyan ilk model olduğunu da söylediler. Scala’nın sınıfının teknoloji, güvenlik ve tasarım standartlarını belirleyen model olacağını söyleyen Bernhard Maier, aracın Golf, Astra ve Focus gibi yüksek satış rakamları olan modellere rakip olacağının üstünü çizdi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA