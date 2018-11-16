Yeni Toyota Corolla Sedan ortaya çıktı

Toyota’nın ülkemizde de çok sevilen ve çok satan modelleri arasında yer alan Corolla, hatchback ve Touring Sports modellerinin tanıtımın ardından, sedan versiyonunun da tanıtımını yaptı. Auris modelini rafa kaldıran Toyota, Corolla HB diye tekrar yollara döndü.

Toyota’nın TNGA modüler platformunda geliştirilen Corolla, Toyota’nın Türkiye fabrikasında üretilecek. C-HR modelinden sonra ülkemizde üretilen ikinci hibrit model olacak. 1.8 litrelik hibrit seçeneği ile satışa sunulacak olan modelin artık dizel motoru olmayacak.

1.2 litrelik benzinli motora da sahip olacak olan model, artık daha modern bir görüntüye sahip. Toyota’nın lüks modeli Lexus’a benzer çizgilere sahip olan Corolla, tekrardan üretim rekorları kıracaktır diye düşünüyoruz. 2700 mm’den fazla aks aralığına sahip olan model, gelecek yıl satışa sunulacak.