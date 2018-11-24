Yeni Volkswagen Crafter Pikap ticaretin yükünü hafifletmeye geldi!

Volkswagen Ticari Araç, iş dünyasının yükünü Yeni Crafter Pikap ile hafifletecek. Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alüminyum kasa ile artırılmış yük kapasitesi, yeni nesil güvenlik donanımları, standart olarak sunulan kliması ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.

Yeni Crafter Pikap’ın 2.0 litre TDI Orta Şasi Tek Kabin 140 PS 3,5 ton modeli 149 bin 500 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatı ile Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Yüksek hacimli turbo motor

Yeni Crafter Pikap 2.0 litre hacimli turbo dizel 140 PS gücünde motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Turbo dizel motoru ise 340 Nm tork sağlıyor. Yeni Crafter Pikap, 100 kilometrede ortalama 7,5 litre (manuel viteste 7.7 litre) yakıt tüketimi ve otomatik start/stop sistemiyle yüksek performans ve yüksek çekiş gücünü, düşük yakıt tüketimi ile buluşturuyor.

8 ileri otomatik şanzıman

Yeni Crafter Pikap’ta opsiyonel olarak, sınıfında tek olan 4MOTION dört tekerden çekiş sistemi ve 8 ileri otomatik vites özellikleri de sunuluyor.Sadece önden çekişli modellerde sunulacak, 8 ileri otomatik şanzıman, kesintisiz vites geçişleri ile konforlu sürüş ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 4MOTION 4 tekerlekten çekiş sistemi ise zorlu koşullarda yüksek çekiş gücü, benzersiz performans ve yol mükemmel tutuşu sağlıyor.

Daha fazla yükleme hacmi

Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alüminyum kasa ile rakiplerine göre 200 kilograma varan daha fazla yükleme kapasitesi sunarken, arka kapağa entegre basamak ile kasa içerisine ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yüksek standart donanım

Yeni Crafter Pikap, segmentinin üstünde ileri teknoloji ve güvenlik donanımlarını da birlikte sunuyor. Servotronik direksiyonu ile şehir içinde manevra kolaylığı sağlarken uzun yolculuklarda da hakimiyeti artırarak güvenli bir sürüş vadediyor. Standart olarak sunulan kaza sonrası bilinç kayıplarında hayati öneme sahip ikincil çarpışma önleme asistanı, klima, yol bilgisayarı, LED ön kabin aydınlatma ve konfor tipi sürücü koltuğu ile konfor seviyesini de üst düzeye taşıyor.

Yeni Crafter Pikap, KDV indirimi ve Volkswagen Ticari Araç’ın kampanyasının yanı sıra 70.000 TL’ye 12 ay vadede %0 kredi faizi avantajları ile 149 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satış sunuldu.