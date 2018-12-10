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Yeni Volkswagen Golf’ün ilk resmi görüntüsü yayınlandı

Volkswagen’in sekiz kuşaktır satışta olan modeli Golf’ün yeni görüntüsü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik ise silueti ile yetiniyoruz.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Volkswagen’in C hatchback segmentinde mihenk taşı olarak görülen modeli Golf sonunda yeni görüntüsü ile karşımıza çıkacak. Volkswagen Grubunun tasarım değişikliği konusunda fazla risk almadığı düşünülürse, araçta büyük bir değişiklik görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Otomobilin ilk taslak görüntüsü ise Volkswagen tarafından yayınlandı. Yan çizgileri çok değişmeyen otomobilin ön ve arka tasarımında değişiklikler olacak gibi görünüyor. Aracın ön ve arka tasarımının ise piyasaya yeni sunulan Touareg ile benzer olacağı düşünülüyor. 2019 sonbaharında üretilecek olan modelin, otonom özellikler, daha düşük yakıt tüketimli seçenekler sunacağına kesin gözle bakılıyor. 
 
48V hafif hibrit teknolojisini her motorunda göreceğimizi düşündüğümüz Golf’ün, R ve GTI modellerinde hibrit sistem görebiliriz. CNG ile de çalışacak bir modelini görmeyi beklediğimiz otomobilin, tamamen elektrikli versiyonu bulunmayacak. Volkswagen ID modellerini Golf 8 yollara çıktıktan bir süre sonra satışa sunacak. 
 

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