Yenilenen Kia Sportage dizel otomatik satışa sunuldu

KIA’nın en çok satan modellerinden olan Sportage, yenilenen yüzüyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni dizel motorun da katkısıyla Kia Sportage artık daha tasarruflu bir model olacak.

Tasarımında neler değişti?

Dördüncü nesil Sportage, Kia’nın Namyang, Kore ve Irvine, California tasarım merkezilerinin katkılarıyla Kia’nın Frankfurt, Almanya’da bulunan Avrupa tasarım stüdyosu tarafından tasarlandı ve daha dinamik ve modern bir görünüm kazandı.

Kia Sportage’ın sportif dış tasarımı yeni ön ve arka tamponlarla yeniden hayat bulurken ön farlar ve arka stop lambaları da yeniden yorumlandı. Sportif tasarımı donanıma bağlı olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar tamamlıyor. Yenilenen Sportage yeni gövde renk seçenekleri ile de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

GT Line versiyonlarında parlak siyah sıcak radyatör ızgarası ve arka bagaj kapağında koyu krom süslemeler bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken tüm versiyonlarda çift egzoz çıkışına sahip arka difüzör ve yeniden tasarlanan “buz küpü” LED sis farları devreye giriyor.

Kabin için genel tasarımı korunurken bir dizi etkin dokunuşla modernlik hissi arttırıldı. Kokpit yeni direksiyon simidi ve yeni göstergelerle şekillenirken yeni döşemelerin de katkısıyla kalite algısı yükseliyor. GT Line versiyonlarında çift renk kumaş ve deri koltuklar standart olarak sunulurken isteğe bağlı olarak tamamen deri döşemeler de tercih edilebiliyor. Orta konsoldaki iklimlendirme kumanda paneli de yeniden tasarlanırken, yeni havalandırma ızgaraları kabin içindeki modern havaya katkı sağlıyor.

Yenilenen Kia Sportage donanım seviyesine bağlı olarak; dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere KIA’nın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca müşterilere 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri sunuluyor.

Kia Sportage yeni bir dizel motorla yollara çıkıyor. Bu motor markanın yeni ‘SmartStream’ verimlilik teknolojileriyle donatılıyor. Yeni dizel motoru yüksek yakıt verimliliği ile performanslı sürüşü aynı anda kullanıcısına sunuyor.

Kia Sportage dizel otomatik motor 136 beygir güç üretiyor

Yüksek verimlilik seviyesine sahip sıralı dört silindirli 1.598 cc hacimli 136 beygir gücündeki yeni turbo dizel motor, Kia’nın bugüne kadar ürettiği en temiz dizel motor olmasıyla öne çıkıyor. Kia’nın yenilikçi, yüksek verimlilik sağlayan ‘SmartStream’ inovasyonlarını bünyesinde barındıran yeni 1.6 litrelik motor, yüksek performansı düşük yakıt tüketim değeriyle bir arada kullanıma sunuyor.

Yeni 1.6 litre hacimli ‘SmartStream’ motor 4.000 d/d’de 136 beygir güç ve 2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç yedi kademeli çift kademeli otomatik şanzıman üzerinden yola aktarılıyor. Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, dizel partikül filtresi ve start & stop sistemi de dahil olmak üzere modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan motor Euro 6d TEMP emisyon normunu karşılıyor. 100 km’de ortalama 4,7 litre yakıt tüketen araç, 123 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.