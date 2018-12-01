“Yılın Süper Otomobili” Ferrari 488 Pista
Ferrari, 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden, BBC Top Gear tarafından “Yılın Süper Otomobili Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödülle birlikte BBC Top Gear tarafından 16’ncı kez ödül alan Ferrari, 710 HP gücündeki 488 Pista ile tüm jüri üyelerini etkileyerek büyük bir başarıya imza atmış oldu.
Otomotiv endüstrisinin en prestijli dergilerinden BBC Top Gear, Ferrari’nin 488 Pista modelini, “Yılın Süper Otomobili Ödülü’ne layık gördü. Bu sayede İtalyan marka, dergiden 16’ncı kez ödül almış oldu. Çift turbo beslemeli, 710 HP gücündeki motoru ve yol tutuş kabiliyeti, jüri üyeleri tarafından adeta övgü yağmuruna tutulan 488 Pista, bu yıl aldığı 4’üncü uluslararası ödül ile iddiasını tekrar kanıtlamış oldu. Jüri üyeleri, 488 Pista ile ilgili olarak “Pista, doğuştan bir oyuncu; boyalarını sürmüş, sürekli spot ışığı altında olmak isteyen bir savaşçı” yorumunda bulundu.
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