“Yılın Süper Otomobili” Ferrari 488 Pista

Otomotiv endüstrisinin en prestijli dergilerinden BBC Top Gear, Ferrari’nin 488 Pista modelini, “Yılın Süper Otomobili Ödülü’ne layık gördü. Bu sayede İtalyan marka, dergiden 16’ncı kez ödül almış oldu. Çift turbo beslemeli, 710 HP gücündeki motoru ve yol tutuş kabiliyeti, jüri üyeleri tarafından adeta övgü yağmuruna tutulan 488 Pista, bu yıl aldığı 4’üncü uluslararası ödül ile iddiasını tekrar kanıtlamış oldu. Jüri üyeleri, 488 Pista ile ilgili olarak “Pista, doğuştan bir oyuncu; boyalarını sürmüş, sürekli spot ışığı altında olmak isteyen bir savaşçı” yorumunda bulundu.