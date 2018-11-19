Yol ve sürüş güvenliği için 7 derece ısının altında kış lastiği kullanılmalı

Kış Lastiği Neden Gerekli?

Kış lastikleri +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini %50’ye kadar kısaltır.

Avrupa Lastik Üreticileri Derneği’ne (ETRMA) göre, kış lastiği standartlarını sağlayan lastikler Üç Zirveli Dağ Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) sembolü kullanabilirler. Kış lastiklerinin sırt desen tasarımı ince lameli ve geniş bloklu olarak tasarlanmıştır.

Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak güvenli ve ekonomiktir.

Kış Koşullarında Güvenli Yolculuk İçin ve Kış Lastiği Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Mevsime uygun lastik kullanın: Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce mutlaka kış lastiklerini taktırın.

Aynı marka ve aynı desen lastik kullanın: Otomobilde dört lastiğin tümünde, mutlaka aynı marka, aynı desen kış lastiği kullanılmalıdır. Kış lastiği orijinal ekipman ebadıyla aynı olmalıdır.

Kar ve buzda hava basıncı düşürmek işe yaramaz: Kar ve buz üzerinde daha iyi tutunma için lastik basıncı düşürülmemelidir. Lastik hava basınçları araç üreticisinin belirlediği değerlerde olmalıdır.

Kış lastiklerini uygun koşullarda saklayın: Kış lastikleri, kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak muhafaza edilmelidir.

Lastiğin önemi konusunda konuşan Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün “Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden başlar. Kış döneminde kış lastiği kullanmak çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.