“Yolculuğun Öncüsü” olmak için son tarih 23 Aralık

Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa, Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile hayata geçirdiği “Yolculuğun Öncüleri” inovasyon programı ilk iki etabını tamamladı. Brisa açtığı çağrılarla programın 3. etabında da yolculuğun geleceği alanında inovatif fikirlere sahip girişimciler ile üniversite öğrencilerini destekliyor.

Ağustos ayında başlatılan ve bugüne dek ilk iki etabı tamamlanan projede; 24 şehirdeki 52 üniversitenin girişimci toplulukları, öğrenci kulüpleri gibi birçok oluşuma ulaşıldı. Brisa, programın sürdüğü 4 aylık periyotta yaklaşık 4 milyon insana erişerek; onları girişim, iş fikri ve prototip geliştirmeye davet etti. Dijital erişimi Workinlot platformu ile sağlanan Programın ilk iki etabında Türkiye’nin farklı şehirlerinden 49 proje ile başvuru yapılırken bu projelerin 4’ü büyük finale katılma hakkı kazandı ve 7’siyle iş birliği çalışmalarına başlandı.

Programın 3. Etabına Başvurmak İçin Son Tarih 23 Aralık

Brisa’nın “Yolculuğun geleceğini tasarlama” vizyonu doğrultusunda, kolektif değerler yaratmayı hedefleyen girişimcilik programı “Yolculuğun Öncüleri” 3. etabı 23 Aralık’a kadar sürecek.Üniversite öğrencileri, girişimciler, mühendisler, tasarımcılar, yazılımcılar başta olmak üzere; yeniyi keşfetme tutkusu olan herkesi bu programda buluşmaya davet eden Brisa; yolculuğun geleceği, geleceğin mobilite çözümleri, endüstri 4.0 ve lastik sektöründe ürün ve hizmet mükemmelliği gibi alanlarda inovatif projelerin, prototip ve girişimlerin paylaşılmasını teşvik etmek ve hayata geçme sürecini destekleyecek.