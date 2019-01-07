Yolların lordu beyaz, gümüş, kırmızı, lime yeşili ve china gri rengine kavuştu

İngiliz devi Aston Martin’in spor otomobil segmentinde ikon modeli haline gelen Vantage serisi, yeni renklerine kavuştu. D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle satışa sunulan Vantage, ‘beyaz’, ‘gümüş’, ‘kırmızı’, ‘lime yeşili’ ve ‘china gri’ renkleriyle showroomda yerini aldı. Aston Martin tarafından ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, dinamik ve net hatlara sahip spor otomobil kokpiti, konforlu sürüş dinamiği ve agresif görüntüsü ile dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmeyi başarıyor. Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya dokunsal ve kolay kullanım imkanı da mevcut. Aynı şekilde, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor. Depolama alanı açısından da cömert olan iç mekanda, koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor. Aston Martin Vantage’ın 350 bin Euro ile 425 bin Euro arasında satış fiyatı bulunuyor.