Cari açığa 11.8 milyar dolarlık fren

Türkiye otomotiv sanayii oldukça hareketli bir 2018 yılını geride bıraktı. Yılın hemen ortasında döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle sıkıntılı bir süreçten geçen otomotiv sanayii, yılın son çeyreğinde atılan pozitif adımlar ve kapsayıcı teşviklerle rahat bir nefes aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 541 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 33 daralarak 486 bin 321 adet ile yılı tamamladı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 32.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 12.4 milyar dolar ile yılı kapattı. Tüm bu gelişmeler ışığında otomotiv sektörü, ekonominin lokomotifi olmaya devam etti. Sektör 2018 yılının 11 aylık döneminde 11.8 milyar dış ticaret fazlası vererek bu alanda tarihin en yüksek seviyesini yakaladı.

HEDEF 13 MİLYAR DOLAR

OSD Başkanı Haydar Yenigün, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İthalat yapılmayan bir sektör düşünülemez. Dünyanın her yerinde belirli bir üretim için ithalat gereklidir. Türkiye otomotiv sektörü bir şeyler alıp, katma değerli ürün üretme ve bu ürünü ihraç etme noktasında önemli çalışmalar yapıyor. İlk 11 aylık rakamlara baktığımızda; geçtiğimiz yıl 6.4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü, 2018 yılının 11 aylık döneminde 11.8 milyar dış ticaret fazlası vererek bu alanda tarihin en yüksek seviyesine ulaşma başarısını elde etti” dedi.