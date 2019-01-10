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Türkiye’nin en büyük otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault, 602 bin 421 motor üreterek yeni bir rekora imza attı

Oyak Renault, 2019 yılına motor üretiminde rekor kırarak girdi. Kendi vites kutusunu, şasisini ve motorunu üreten Türkiye’nin en büyük entegre otomobil şirketi olan Oyak Renault, 2018 yılında 602 bin 421 motor üretimi gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Geçen yıl, yeni yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atan Oyak Renault, yaptığı yatırımların meyvesini yemeye başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bursa’da üretilen motor ve mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2018 yılında üretilen 602 bin 421 adet motor adediyle faaliyete geçtiği 1971 senesinden itibaren, 20 yıl boyunca ürettiği toplam motor rakamına da ulaşmış oldu.
 
Renault Grubu’nun bir motor üretim üssü olarak konumladığı Oyak Renault’nun dizel ve benzinli olmak ürettiği 6 değişik motor tipi, Türkiye dışında Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya'da üretilen araçlarda kullanılıyor.

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