90 bininci otobüsünü yollara indirdi

Otomarsan ismiyle 1967 yılında İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı 1,2 milyar avroya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 90.000 adet otobüs üretti. 90.000’inci otobüs olan yeni Tourismo, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olarak kabul edilen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretim bandından inerek Almanya’ya doğru yola koyuldu. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda banttan indirilen otobüsün öne çıkan özellikleri arasında 428 beygir gücündeki Euro VI motoru, araç mesafe takip ve acil fren sistemi ve şerit takip sistemi yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretimine kesintisiz devam ederek 2018 yılında 3.708 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3.494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirketin ilk ihracat gerçekleştirdiği 1970 yılından bu yana yaklaşık 55.000 otobüs yurt dışı pazarlarına gönderildi. Yaklaşık 3.500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel & gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo & Körüklü otobüsler, 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe; “52 yıldır olduğu gibi, 2019 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz. Başta Batı Avrupa olmak üzere 70’den fazla ülkede Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler sayesinde yolcular güvenli, teknolojik ve konforlu araçlarla seyahat ediyorlar. 90.000 otobüsün her birinde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.” dedi.