ABD'li üretici Tesla, 'Model Y'yi piyasaya sürüyor

Sadece elektrikli otomobiller üreten Tesla, Model 3 modeliyle başını büyük derde sokmuştu. Skandallara neden olan bu modelin ardından Tesla hisseleri değer kaybetmiş Elon Musk üzerindeki baskı da iyice artmıştı. Tesla’da bu sorunu aşmış olacak ki yeni bir modeli ortaya çıkartıyor.

15 MART'TA SATIŞA SUNULACAK

14 Mart gününde tanıtılacak olan ve 15 Mart tarihinde satışa sunulacak olan yeni kompakt Crossover Model Y’nin fiyatı ise açıklanmadı. En iyi ve en uzun menzilli versiyonunda 354 km menzile sahip olacak olan otomobil, Model 3’ten de yüzde 10 daha büyük.

ÜRETİM MALİYETLERİ ARTIYOR

Yeni Model Y hakkında açıklama yapan Elon Musk, aracın boyutlarındaki büyümenin maliyete de yüzde 10 civarında bir ek yük bindirdiğini söyledi. Geçen yıl dünya çapında 120 binden fazla model satan Tesla, Model 3 modelini Amerika’da yaklaşık 35 bin dolar fiyattan satıyor. Elon Musk’un bu açıklamasına göre Model Y’nin 38.500 dolara satılacağını düşünmek ise oldukça mantıklı. Otomobilde pazarın tamamen SUV segmentine kaydığını söyleyen Elon Musk, Model Y’yi ortaya çıkarttıklarında satış patlaması yaşayabileceklerini düşündüğünü de söyledi.