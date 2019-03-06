Alfa Romeo elektrikli dünyaya yatırım yaptığını Tonale adındaki hibrit SUV konsepti ile bildirdi

Cenevre Otomobil Fuarı’nda yaptığımız haberlerin neredeyse tamamı elektrikli otomobiller üzerine. Dünya giderek daha çevreci otomobillere yatırım yapıyor ve bu yatırımlarda çok farklı otomobiller ortaya çıkıyor.

Alfa Romeo da kendi genlerine aykırı olsa da hibrit SUV konsepti ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda elektrikli otomobil dünyasına girdiğini bildirdi.

Dünyada hızla büyüyen SUV pazarında Stelvio ile belirli bir başarı yakalayan İtalyan marka, Tonale ismindeki SUV konsepti ile bu başarıyı bir adım daha öteye götürmeye hazırlanıyor. Alfa Romeo’nun güncel çizgilerini içeren orta sınıf SUV olarak tasarlanan Tonale, Alfa genlerine de sahip. 1960 yılında yollara çıkan Alfa Romeo 33 Stradale’de bulunan jantlara benzer tasarımdaki jantları ile ön plana çıkan otomobilde, Brera ve SZ modellerinden esinlenilen parçalı far tasarımı dikkat çekiyor. Tasarımında Disco Volante ve Duetto modelinden ilham alınan otomobilin iç mekanı ise tamamen el işçiliği ile üretiliyor.

ALFA SEVERLERE SAYGI

4 kişilik olarak tasarlanan konsept otomobilin iç mekanında Alcantara kullanılırken, alüminyum kaplamalar ile farklı bir kontrast elde edilmiş. Alfa Romeo’nun genlerini ortaya çıkartmaya çalışan sportiflik üzerine kurulu olan otomobil, 12.3 inçlik gösterge tablosu ve 10.25 inçlik multimedya ekranı ile günümüz teknolojisini de içerisinde barındırıyor. Alfista ve Paddock adındaki iki farklı fonksiyon ile bağlanabilirlik vaat eden otomobil, Alfista özelliğinde Alfa Romeo kulüplerinin etkinliklerini kapsayan özel bir ara yüze sahip. Paddock fonksiyonunda ise araç için sonradan takılabilen aksesuarlara ulaşabilecek olan kullanıcılar, araç içerisinden ayrılmadan alışverişlerini yapabilecek. Aracın teknik bilgileri hakkında bilgi vermeyen Alfa Romeo, bu araç ile gerçek ruhuna çevreciliği de eklediğini Cenevre Otomobil Fuarı’nda göstermiş oldu.