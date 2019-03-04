Alman üretici Mercedes V12 motora veda ediyor

Motor hacimlerindeki düşüşler, elektrikli otomobillerin artışı, emisyon kuralları derken markalar yavaş yavaş efsaneleşen motorlarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya başladılar. Alman üretici Mercedes’in güçlü araçlar üreten bölümü AMG ise markanın en büyük ve en lüks aracında bir motora veda ediyor. Mercedes-AMG S65 Final Edition, markanın sahip olduğu son V12 motor olacak. Bu resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Mercedes artık güçlü otomobillerinde V8 Hibrit motor teknolojisi kullanacak.

Yarın kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda sınırlı sayıda üretilecek S65 Final Edition modelini ortaya çıkartacak olan Mercedes, bütün bu gelişmelere yarın cevap verecektir diye düşünüyoruz. Maybach versiyonları da dahil olmak üzere en yüksek motor seçeneği olacak 4.0 litre V8 motor sunacak olan Mercedes, bu sayede emisyon seçeneklerini yakalamakta zorlanmayacak gibi duruyor.

130 ŞANSLI KİŞİ ALABİLECEK

Tamamen özel rengi ile tek tip olarak sipariş edilebilecek olan S65 Final Edition, parlak siyah rengi, standart 20 inç jantları ve bakır rengindeki detayları ile ön plana çıkıyor. Otomobilin dışında kullanılan detayları içine de yansıtan Mercedes, parçalarda karbon ve bakır rengi dikişler kullanarak aracın tüm kontrastını sağlamış. Orta konsolda aracın özel ve sınırlı olduğunu gösteren bir rozet olacak aracı sadece 130 şanslı zengin satın alabilecek. 6.0 litrelik motora sahip olacak araç, 630 beygir güç ve 1000 Nm torku tekerleklerine aktaracak.