Alman üretici Volkswagen, Cenevre'ye çıkarma yaptı

Volkswagen denildiğinde segmentinin mihenk taşı modeller aklımıza geliyor. Tasarımları nesillerdir çok değişmeyen modeller sunan Volkswagen markası, Cenevre’de de yeni ama çok fazla değişmeyen modellerini ortaya çıkarıyor.

AMİRAL GEMİSİ YENİLENDİ

Volkswagen’in ülkemizdeki amiral gemisi olan Passat, makyajlı versiyonu ile ortaya çıktı. Sedan ve station wagon olarak iki farklı gövde tipine sahip olan Passat, yarı otonom sistemleri ile de ön plana çıkıyor. Markanın ilk kapasitif direksiyon sistemine sahip olan otomobil, sürücünün direksiyona dokunup dokunmadığını algılayarak sürüş asistanı sistemlerini güvenli moda alıyor. Acil manevra sistemi gibi özel sistemlere sahip olan model, ilk defa Touareg modelinde sunulmaya başlanan LED Matrix far teknolojisine sahip. IQ Light adı verilen farlar, Passat’ın segmentinde yer alan en yenilikçi özellik olarak dikkat çekiyor.

FUARA ÖZEL SERİ

Volkswagen’in standında yer alan en özel Passat modeli ise dikkat çekiyor. Passat Variant R-Line Edition adındaki bu özel model, sadece 2 bin adet üretilecek ve sadece 4Motion teknolojisi ile satın alınabilecek. 2.0 TDI 240 beygir ya da 2.0 TSI 272 beygir seçenekleri ile alınabilecek olan araç, koyu LED arka stop lambaları ve parlak siyah 19 inç alüminyum alaşımlı jantları ile dikkat çekiyor.

EN HIZLI T-ROC

Volkswagen’in B Crossover segmentinin temsilcisi olan T-ROC modeli, yeni güçlü motoru ile fuarda ortaya çıkıyor. T-ROC R adındaki bu model, 2.0 litrelik 300 beygirlik motora sahip. 4Motion çekiş sistemine sahip olan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 sn’de tamamlayabiliyor.