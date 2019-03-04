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AMG GT-R Roadster yüzünü gösterdi

Mercedes’in en agresif otomobili olan AMG GT’nin yarışçı versiyonu olan AMG GT R modeli sonunda üstünü açtı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak otomobiller yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Mercedes’te bu otomobilleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkartmaya başladı. Mercedes’İn en hızlı otomobili olan AMG GT’nin pistlere özel olan GT R modeli, sınırlı üretimi ve üstü açık versiyonu ile bu sefer gün yüzüne çıkan otomobil oldu.

585 beygir gücünde olan yeni Mercedes-AMG GT R Roadster modeli 700 Nm torka sahip. 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 sn’de tamamlıyor. 317 km/s son hıza ulaşacak olan otomobil, üstü kapalı olan kardeşinden sadece 2 km/s daha yavaş kalıyor.

Coupe’nin agresif tasarımına sahip olan otomobilde arka kanat sabit olarak yer alıyor. Ayarlı süspansiyonlar, şiddeti ayarlanabilen ESP sistemi, ayarlanabilir arka tekerlekten direksiyon sistemi ve elektronik diferansiyel kilidi standart olarak sunuluyor. Aerodinamik pakete sahip olacak otomobilde önde bir splitter, devasa çizgili ızgaralar ve arkada çift egzoz çıkışlı difüzör yer alıyor.

Kumaş tavana sahip olan otomobil, GT R modeline göre 80 kg daha ağır. Bu ağırlığın artışı ile 1710 kilograma ulaşan otomobil, Mercedes mühendisleri tarafından güç kaybını azaltmak için, daha iyi süspansiyonlara sahip olması sağlanmış.

 

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