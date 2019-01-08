Audi’den otomobilde sanal gerçeklik deneyimi

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), Audi’nin gelecekte kullanıma sunacağı araç içi eğlence teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Audi Electronics Venture GmbH ve Audi’nin ortağı olduğu start-up Holoride GmbH, otomobilin arka koltuğunda oturan yolculara VR gözlüğünden daha gerçekçi bir deneyim sunan teknolojisini fuarda tanıttı.

3 yıl içinde gerçek olacak

Holoride, yakın bir gelecekte aracın hareket verilerini sanal gerçekliğe aktaran ve dijital içerik geliştiricilerinin otomobil içinde deneyimlenecek içerikleri yaratmasını sağlayan bir yazılım seti hazırlamayı öngörüyor.

Böylece sinema filmlerinden oyunlara, tarihi şehirlerden birçok konuda eğitim içeriklerine kadar milyonlarca içerik otomobiller içinde sanal gerçeklik ile deneyimlenebilecek.

Holoride, önümüzdeki üç yıl içinde arka koltuktaki yolcular için standart VR gözlükleri kullanarak yeni eğlence türünü piyasaya sürmeyi hedefliyor.