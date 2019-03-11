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Audi’nin küçük spor otomobili TT artık üretilmeyecek

Audi’nin küçük spor otomobili TT'nin artık üretilmeyeceği duyuruldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobil severlerin spor otomobil hayranlıkları ulaşılabilir ve farklı çizgisi ile dikkat çeken TT ile başlamıştır genelde. Bazıları ise bundan nefret etmesine rağmen yine de bir TT’ye hayır diyemezler. Bizlerde aynı düşünceye sahibiz ve Audi TT’yi fazlasıyla seviyoruz. Fakat dünya üzerindeki pazarlar giderek SUV’lara dönmeye başladı ve markalarda kendilerine çok fazla kâr getirmeyen araçları tek tek üretimden çekmeye başladılar. Audi’de bu açıklamayı yapan markalardan oldu. İngiliz Autocar dergisine röportaj veren markanın CEO’su Bram Schot, Audi TT’nin 3. Jenerasyonunun olup olmayacağı sorulduğunda çok kaçamak bir cevap verdi. Schot, “Audi’nin simgesi için bir gelecek düşünüyorum ancak bunun TT olup olmadığını bilmiyorum. Bu soru sorulduğunda birazcık parçalanıyorum. Doğrudan TT’nin yerini alacak olmasa da onun yerini doldurabilecek bazı modeller gelecek.” diyerek TT’nin geleceğinin muallak olduğunu söyledi.
 
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Audi’nin yeni modeller değerlendirmesinin ana nedeni, Alman üreticinin maliyetleri düşürmek olduğunu biliyoruz. Elektrikli otomobillerin geleceği de bu düşüncenin bir ayağı tabi ki. Sınırlı sayıda satılacak olan otomobillerin bütçelerinden elde edilen ekstra gelir sayesinde elektrikli otomobillere daha iyi yatırım yapılabilecek. TT için en güzel haber ise 2022 yılına kadar üretiminin durdurulmayacağı ve bir tane TT sahibi olabilmek için 3 yıl daha zamanınız olduğu.

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