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Otomobil

AVM'de ve otoparklardan sonra orada da bulunacak

Türkiye'nin otomobili hazırlıklar bir taraftan, elektrikli araçlara olan ilgi diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda adımlarını hızlandırdı. Çevre veŞehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek adına elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz” dedi.

06 Mart 2020 Cuma 10:52 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 10:52

Akıllı otomobilin tüm mekanlara entegrasyonu için Sanayi veTeknoloji Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yaparak çalışmaları başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Navigasyon uygulamasında her yere ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz.” Otopark Yönetmeliği’ne dikkat çeken Bakan Kurum, “AVM ve otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. AVMve otoparktaki adet sayısına göre de bu süreci yürütüyoruz” diye konuştu.

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