AVM'de ve otoparklardan sonra orada da bulunacak

06 Mart 2020 Cuma 10:52 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 10:52

Akıllı otomobilin tüm mekanlara entegrasyonu için Sanayi veTeknoloji Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yaparak çalışmaları başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Navigasyon uygulamasında her yere ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz.” Otopark Yönetmeliği’ne dikkat çeken Bakan Kurum, “AVM ve otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. AVMve otoparktaki adet sayısına göre de bu süreci yürütüyoruz” diye konuştu.