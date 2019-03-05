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'Avrupa'da Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen, İsviçre'deki 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I-PACE 'Yılın Otomobili' seçildi.

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Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I-PACE aldı

Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık bin otomobilin sergilendiği fuarda, 23 ülkeden 60 basın mensubu yılın otomobilini belirlemek için oy kullandı.

Renault Alpine A110 ile ilk turda eşit oy alan Jaguar I-PACE, 1964'ten bu yana düzenlenen yarışmada ilk defa yapılan ikinci tur oylamada rakibini kıl payı geçerek "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçildi.

Diğer finalistler ise Citroen C5 Aircross SUV, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class ve Peugeot 508 oldu.

GEÇEN YIL VOLVO KAZANMIŞTI

Geçen yıl ise "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü Volvo XC40 kazanmıştı

5-6 Mart tarihlerinde basın mensuplarına açık olacak Cenevre Otomobil Fuarı, 7-17 Mart tarihlerinde ise halka açık devam edecek.

İki gün sürecek basın günlerine 10 bin gazetecinin katılması öngörülen fuarı yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 

 

 

 

 

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