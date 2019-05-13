Ayhancan Güven yine göğsümüzü kabarttı

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirile Porsche Mobil 1 Super Cup'ta yarışan ilk Türk sporcu olan Ayhancan, Barcelona pistinde koşulan sezonun ilk yarışında podyuma çıkmayı başardı. 17 ülkeden 28 sürücünün mücadele ettiği yarışı "En iyi çaylak sürücü" olarak ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz, Barcelona-Catalunya Pisti’nde 140.000 seyirci önünde bayrağımızı podyumda dalgalandırmayı başardı.

Dünya’daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkat çeken Porsche Mobil 1 Super Cup 23-26 Mayıs tarihlerinde Monte Carlo'da koşulacak ikinci ayak yarışları ile devam edecek.