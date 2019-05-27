Bayramda yola çıkacaklara tavsiyeler: Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler

Ramazan bayramında yola çıkacaklar için dikkat edilmesi gerekenleri derledik. İşte bu bayram yola çıkacaklar için öneriler…

İYİ BİR PLANLAMA YAPIN

Ramazan bayramı öncesi gideceğiniz güzergâhı gözden geçirin. Sıfır trafik beklemeden iyi bir planlama yapın. Bayram için geçireceğiniz süre kadar trafiğe çıkacağınınız saat ve geçeceğiniz güzergâh önemlidir. Bu noktada işinizden bayram öncesi alacağınız bir gün izin, yola erken çıkacağınız 24 saat sizi stresli bir bayram trafiğinden kurtarabilir.

SÜRÜCÜ İYİ UYUMUŞ VE SAKİN OLMALI

Kişiye göre değişmekle beraber 7-8 saat gece uykusu uyumuş, yoğun trafiğe hazırlıklı bir sürücü bu yolculuğun selameti için en önemli konudur. Bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2019 başında düzenlenen Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm Psiko-Teknik Çalıştayı'nda verdiği bilgilere göz atmakta fayda var. Toplantıda Türkiye'deki kazaların sadece yüzde 0.9'unun araç ve yol kusuruyla gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Soylu, son 10 yıllık periyoda bakıldığında kazaların ‘yüzde 88-92’ arasında sürücü kusuru, yüzde 8.5'ler seviyesinde yaya kusuru ve yüzde 0.5 puan seviyesinde de yolcu kusurundan kaynaklandığı bilgisini paylaştı. Sürücünün dikkatinin dağıldığı, yorgunluk belirtileri gösterdiği noktalarda dinlenmesi, 2 saatten uzun kesintisiz araç kullanmaması bu noktada tavsiye edilir. Uzun zaman trafikte kalıp menzile varmak isterken akla getirilmesi gereken parola ise, ‘Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler’ olmalıdır. Yolculuk nasıl başladı ise mutlaka sonlanacaktır. Bunun iyi sona ulaşmasında en büyük etken sürücünün dikkati ve sakinliği olacaktır. Sürücünün yola çıkmadan evvel kullandığı ilaçlar da önemlidir. Yolculuk öncesi dikkat dağıtan ilaçlardan uzak durulmalıdır.

YOLA ÇIKMADAN LASTİKLERİNİZİ KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

Yola çıkmadan önce otomobilinizin genel bir kontrolünü yapın. Arıza beklediğiniz yerden önden yapacağınız bir servis ziyareti yolda kalmanızdan daha az maliyetli olacaktır. Uzun yolun bir diğer önemli noktası ise lastiklerdir. Yolculuk öncesi yedek dâhil lastiklerinizi kontrol ettirmeniz güvenli ve kesintisiz bir sürüş için önemlidir. Yola çıkmadan önce lastiklerinizin aşınmamış ve doğru basınçta olmasına dikkat edin. Lastiklerinizde çizik, balon gibi sorunları varsa mutlaka değiştirin. Lastiklerinizin bakımlı ve uzun yola hazır olması araç kullanımını, fren mesafesini ve manevra kabiliyetini etkileyecektir.

RAHAT GİYSİLER TERCİH EDİN

Kalın giyecekler ve ağır yemeklerden uzak durun. Bu tercihler yolda sizin uykunuza ve ağırlaşmanıza sebep olabilir. Rahat giyim araç kullanımınızı olumlu etkiler. Çorba, salata gibi hafif yiyecekler ve bol su tüketimi ise sizi daha zinde tutacaktır. Araç kullanırken giyeceğiniz ayakkabıya, uzun süre klimanın etkisinde kalmamaya dikkat edin. Pedallara rahat basacağının ayakkabı ve araç içinin iyi havalandırılması önemlidir.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN

Trafiğe çıktığınız zaman acemilerle, kötü kullanımla karşılaşma ihmalinizin yüksek olduğunu unutmayın. Bunun için yolda takip mesafesine dikkat etmeniz çok önemlidir. Bunun dışında emniyet kemeri takın ve yolculara taktırın. Araç içerisinde görüşünüzü kapatacak eşya olmadığından emin olun. Araç içerisinde sabitlenmemiş bir şey kalmamasına dikkat edin. Ani bir frende boşta bulunan karton bir kutu, sizin son en yüksek hızınızla üzerinize gelir ve zarar verebilir. Bir kaza anında karşıdan gelecek bir çarpma kadar araç içindeki eşyaların sizin için tehlike oluşturabileceğini bilin.

ÇOCUKLAR İÇİN KOLTUKLARI DÜZENLEYİN

Yolculuk esnasında 12 yaşından küçük çocukların boylarına uygun koltuklarda oturmaları önemlidir. Çocukların ön koltukta ve kucakta taşınması olası bir kazada faciaya davetiye çıkartabilir.

TELEFON İLE KONUŞMAK DİKKAT SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Araç kullanırken kulaklıkla yapılan telefon görüşmesinin tam güvenli olmadığını bilin. Tüm telefon görüşmeleri zihinsel dikkatinizi dağıtır ve reaksiyon sürenizi uzatır. Bunun dışında son yıllarda gelişen bir diğer tehlike ise direksiyon başında mesajlaşmak ve sosyal medya takip etmektir. Araç kullanırken mesajlaşmak görsel ve zihinsel olarak dikkati dağıtırken, ellerinizle yapmanız gereken müdahaleleri büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Bunun sonucunda kaza yapma riskiniz kat kat artmaktadır. Direksiyon başında sosyal medya takibi ise sürekli akışıyla haberleri hızlı almanızı sağlamak dışında, dağıtacağı dikkatinizle birlikte aynı hızla kötü bir habere sizi konu edebilir.