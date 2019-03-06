BMW, dışarıdan şarj edilebilir hibrit 3 serisini tanıttı

Cenevre Otomobil Fuarı’nda bazı markalar yeni araçlarını tanıtmıyorlar. Yeni olan model gamı onların bu fuarda yaptıkları değişiklikleri ortaya çıkartmalarına neden oluyor. BMW’de yeni bir model yerine yeni motor teknolojisi tanıtan markalardan oldu. BMW’nin ülkemizde çok sevilen modeli olan 3 Serisi yenilenmenin ardından yeni motor seçeneklerine yavaş yavaş kavuşuyor. Elektrikli dünyaya geçişte biraz daha gizli davranan markalardan olan BMW, 3 Serisi’ni PHEV yani dışarıdan şarj olabilen hibrit şeklinde tanıttı. Eski versiyonundan daha güçlü olan elektrik motoru ve daha yüksek menzil sayesinde araç artık çok daha verimli ve ekonomik olacak.

BMW aracın 255 beygir gücünde ve 420 Nm torka sahip olduğunu açıkladı. 2.0 litrelik benzinli motor ve direkt olarak şanzımana bağlı olan 113 beygir gücündeki elektrikli motora sahip olan bu otomobil, 12 kWh’a çıkan bataryası sayesinde eski neslinin tam iki katı yol kat edebiliyor. Toplamda 60 km elektrikle ilerleyebilen otomobil bu sayede yakıt tüketimini düşürürken motora verdiği ekstra destek ile 0-100 km/s hızlanmasını 6.0 sn’de tamamlıyor. Maksimum 230 km/s hıza ulaşabilen otomobil, yeni spor sürüş modu sayesinde XtraBoost adındaki sistem ile 40 beygir daha faza güce sahip oluyor.

ESKİSİNE GÖRE YÜZDE 10 DAHA VERİMLİ

Yapılan testlerde 39 g/km’lik CO2 emisyonuna sahip olan otomobil bir önceki nesilden yüzde 10 daha verimli. Aküler için rejeneratif frenlere sahip olan otomobil, elektrik motorunun şanzımana entegre edilmesi ile bagaj hacminin daha da küçülmesini engellemiş. Akülerin ve yakıt deposunun kapladığı yer ile bagaj hacmi 375 litreye düşen otomobil, 330e adıyla satışa sunulacak. SE, Sportline ve M Sport donanımları ile satışta olacak olan 330e, ülkemizde ne zaman satışa çıkacak bilinmiyor.