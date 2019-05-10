Bridgestone, Potenza ile Volkswagen’in elektrikli araç sınıfında yeni bir rekor kırmasına destek olacak

Volkswagen markalı araçların uzun yıllardır orijinal ekipman lastik üreticisi olan Bridgestone, markanın elektrikli otomobil (EV) geliştirme çalışmalarına da önemli bir destek sunuyor. Bu kapsamda iki kurum, iş birliklerini motor sporları dünyasında genişletme kararı aldıklarını ve 2019 yılında yeni bir rekor denemesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring-Nordschleife’te Bridgestone Potenza lastikleriyle Volkswagen ID. R’nin yeni bir tur rekoru kırması bekleniyor.

ID. R’ın Volkswagen’in 2020 yılı itibarıyla pazara sunacağı ve tamamen elektrikle çalışan ID. ailesinin önde gelen yarış otomobili olduğunu belirten Volkswagen Motor Sporları Direktörü Sven Smeets; “Motor sporları alanında Bridgestone’la birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Nordschleife pistinde elektrikli otomobillerin tur rekorunu kırma deneme girişimimizin arkasında elektrikli otomobillerin sahip olduğu inanılmaz performans potansiyelinin altını çizme isteğimiz yatıyor. Volkswagen şu an, ünlü bir tırmanma pisti olan A.B.D. Pikes Peak pistinde 2018 yılında ID. R ile kırdığı rekorla, tüm zamanların rekorunu elinde bulunduruyor” dedi.

Bridgestone ve Volkswagen’in yeni nesil araçların üretimi için orijinal ekipman üretme ve geliştirme konusunda güçlü bir ortaklık içerisinde bulunduklarına değinen Bridgestone EMEA Orijinal Ekipman Başkan Yardımcısı Mark Tejedor ise “İki marka da geleceğin teknolojisini ve yenilikçiliği çalışmalarının odağına alıyor. Elektrikli bir yarış otomobilinin ihtiyaçları için özel olarak uyarlanmış olan Potenza spor lastiklerinin geliştirilmesinde motor sporları ve elektrikli-mobilite konusunda tüm uzmanlığımızdan yararlandık. Geliştirmiş olduğumuz lastikler, Volkswagen Motor Sporlarının yeni tur rekorları kırmasına yardımcı olmak yolunda güven ve performans sağlıyor” şeklinde konuştu.

Yeşil cehennemde yeni bir dünya rekoru denemesi

Eski bir Formula 1 dünya şampiyonu olan Jackie Stewart’ın 1927’de “yeşil cehennem” olarak nitelediği, 20,832 kilometre ve 73 virajdan oluşan ve en yüksek noktasıyla en alçak noktası arasındaki yükseklik farkı 300 metre olan Nürburgring Nordschleife dünyanın en zorlu yarış pistlerinden birisi olarak adlandırılıyor. Pist üzerinde sadece elektrikle çalışan bir araca ait mevcut tur zamanı rekoru, 6 dakika 45,900 saniye ile İngiliz Peter Dumbreck tarafından kırıldı.

Gelişmiş Potenza teknolojisinden destek alan Volkswagen ID. R’nin güçlü performansla yeni bir rekor kırması hedefleniyor.